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ЄС сьогодні представить пакет масивних санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн

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ЄС сьогодні представить пакет масивних санкцій проти РФ, - фон дер Ляєн
ЄС сьогодні представить пакет масивних санкцій проти РФ.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми притягнемо президента Путіна до відповідальності за це. Пізніше сьогодні ми представимо пакет масивних та цілеспрямованих санкцій для схвалення європейськими лідерами", - сказала вона.

Фон дер Ляєн додала, що цим пакетом ЄС націлиться на стратегічні сектори російської економіки, заблокувавши їх доступ до технологій та ринків, які є ключовими для Росії.

"Ми послабимо економічну базу Росії та можливість модернізуватися. На додаток, ми заморозимо російські активи в ЄС і припинимо доступ російських банків до європейських фінансових ринків", - сказала вона.

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Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Заходите в паблики россиян в фейсбуке, телеграм каналах, вайбер группах антироссийские, антивоенные нарративы. Я тут без мата и максимально толерантно. Работайте, у нас нет столько ресурсов на пропаганду, как у рашки. Принимайте участие. В разных городах и городках. В онлайн играх - где угодно. Например, можете копипастить моё. Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить роспропагандой! Войну начала Россия! Россияне не станьте новыми фашистами.
  • Sophia-Maria Duglass
    Выкиньте всех россиян из ЕС , БРИТАНИИ И США , перекройте им все счета
    и все сразу успокоится
  • Sophia-Maria Duglass
    Р ЦИМБАЛЮК про кацапов

    « ти з ними не домовишся .
    Не треба заглядивати к ним в душу , треба дивитись в приціл»
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