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Війська РФ на Луганщині попереду своїх танків виставили автомобілі з символікою ОБСЄ, - Держприкордонслужба

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Війська РФ на Луганщині попереду своїх танків виставили автомобілі з символікою ОБСЄ, - Держприкордонслужба
Російські війська підступно виставили попереду колон танків автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ.

Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії", - йдеться в повідомленні.

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Війська РФ на Луганщині попереду своїх танків виставили автомобілі з символікою ОБСЄ, - Держприкордонслужба 01

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Знищувати, навіть якщо там жінки та діти!
  • экзорцист
    Завжди казав, що маскалі - не люди. Контраргументів ніхто не привів.
  • alex1919
    Кацапські виродки в своєму репертуарі. Надіюся, наші спалили все
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