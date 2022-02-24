Війська РФ на Луганщині попереду своїх танків виставили автомобілі з символікою ОБСЄ, - Держприкордонслужба
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Російські війська підступно виставили попереду колон танків автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ.
Про це у Facebook повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії", - йдеться в повідомленні.