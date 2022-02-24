Україна просить Туреччину закрити Дарданелли для Росії
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Україна просить Туреччину закрити протоку Дарданелли для Росії, а також негайно ввести санкції, аби зупинити вторгнення в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це посол України в Туреччині Василь Боднар написав у Twitter.
"Я закликаю турецьку адміністрацію, допоможіть Україні. Ми вимагаємо закриття протоків Дарданелли. Ми хочемо, щоб проти російської сторони були введені санкції. Ми вимагаємо захоплення акцій росіян тут", - написав він.
Büyükelçi @VasylBodnar: "Türk yönetimine sesleniyorum #Ukrayna’ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı’nın kapatılması için talepte bulunuyoruz. Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz."
— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) February 24, 2022
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна, підставі конвенції Монтре, може звернутися до Туреччини щодо закриття протоків для РФ в Чорному морі у випадку російського вторгнення.