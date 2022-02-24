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На Херсонщині загинули троє прикордонників, є поранені. Бої з російськими окупантами тривають, - Держприкордонслужба

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На Херсонщині загинули троє прикордонників, є поранені. Бої з російськими окупантами тривають, - Держприкордонслужба
Російські війська атакують українських захисників на Херсонщині. Троє прикордонників загинули.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інфомрує Цензор.НЕТ.

В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.

В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.

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Топ коментарі

  • Elvic Vic
    Вічна пам"ять загиблим прикордонникам .

    Хто не розуміє - ці вояки герої .
    Требо запом"ятати кожно .
    Вони могли відступити , але вони дали вісіч й поклали голову .
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Вічна пак'ять вам хлопці. Тільки повідомили, що під Краматорськом наші воїни зах....ярили шостий кацапський металолом.
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