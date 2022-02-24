На Херсонщині загинули троє прикордонників, є поранені. Бої з російськими окупантами тривають, - Держприкордонслужба
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Російські війська атакують українських захисників на Херсонщині. Троє прикордонників загинули.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, інфомрує Цензор.НЕТ.
В районі населених пунктів Копані та Іваново Херсонської області військовослужбовці ведуть бій з противником.
В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.
Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.