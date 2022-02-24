Зі сторони Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків здійснив обстріл в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич", - ДПСУ
13 37938
Агресор намагається атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"О 09.40 зі сторони РБ вертоліт без розпізнавальних знаків в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл праворуч та ліворуч моста. Попередньо, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.