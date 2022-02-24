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Зі сторони Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків здійснив обстріл в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич", - ДПСУ

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Зі сторони Білорусі вертоліт без розпізнавальних знаків здійснив обстріл в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич", - ДПСУ
Агресор намагається атакувати авіацією та військовою технікою без розпізнавальних знаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"О 09.40 зі сторони РБ вертоліт без розпізнавальних знаків в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл праворуч та ліворуч моста. Попередньо, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Венгереш
    Треба збивати таке гімно
  • Valeriy Koniukhovskiy
    При том можно даже на территории бульбоорков
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    картопляне чмо діє, як сцикливий бандюк
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