Україна переходить у режим тотальної оборони, - Резніков

Україна переходить в режим повної оборони, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Ворог атакує, але наша армія незламна. Україна переходить у режим тотальної оборони", - написав Резніков у четвер у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що всі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони (ТРО) Збройних сил України у своєму регіоні.

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"Щоб отримати зброю, зверніться безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні. З собою потрібно мати тільки паспорт", - зазначив Резніков.