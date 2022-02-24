Війська РФ завдали удару по центру Умані: 1 загиблий, ще п'ятеро людей у лікарні. ВІДЕО камери спостереження
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У центральну частину міста Умань влучив снаряд, загинув велосипедист, ще п'ятеро в лікарні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Pravda Gerashchenko
"Росіяни вбивають із повітря мирних громадян. Це Умань. Загинув велосипедист", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко у центральну частину міста влучив снаряд.
Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні.
Також він зазначив, що Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.
- Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG.Там чекатимуть автобуси.
- Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА.