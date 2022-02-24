Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Війська РФ завдали удару по центру Умані: 1 загиблий, ще п'ятеро людей у лікарні. ВІДЕО камери спостереження

65 56747
У центральну частину міста Умань влучив снаряд, загинув велосипедист, ще п'ятеро в лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Pravda Gerashchenko

"Росіяни вбивають із повітря мирних громадян. Це Умань. Загинув велосипедист", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко у центральну частину міста влучив снаряд.

Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного обстрілу з боку військ РФ об’єкту Держприкордонслужби в Київській області. ФОТОрепортаж

Також він зазначив, що Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

- Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий – Ізварине біля АЗС WOG.Там чекатимуть автобуси.

- Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА.

Війська РФ завдали удару по центру Умані: 1 загиблий, ще пятеро людей у лікарні 01

Топ коментарі

  • Alex Bylim acfe5d4d
    русофашики, готовьтесь в Гаагу твари
  • Volodymyr Rudobaba b59031ee
    Ну як там Ізраїль дасть Україні зброю і системи ПВО ???
  • And ea247702
    та нахрена в Гаагу... Удобрение на поля Украины гораздо полезней
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини