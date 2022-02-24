Глава Львівської ОДА про ситуацію в регіоні: Війська РФ обстріляли військові частини в Кам'янці-Бузькій, Новому Калинові та Бродах. Без жертв
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У Львівській області атаки противника зазнали три військові об'єкти.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За оперативними даними, обстріляли військові частини в Кам'янці-Бузькій, Новому Калинові та Бродах. Смертельних випадків не зафіксовано", - повідомив Козицький на брифінгу в четвер.
За його словами, Львівський аеропорт та його злітну смугу посилено охороняють, як і об'єкти критичної інфраструктури.
Козицький закликав жителів області зберігати пильність та інформувати правоохоронні органи про будь-які підозрілі особи або дії.