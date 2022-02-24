Заборони на виїзд з Донецької області немає, але краще залишатися у безпечному місці, - голова ОДА Кириленко
"Заборони на виїзд з області немає. Але ретельно розраховуйте безпекову складову: краще залишатися у безпечному місці", - написав він на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Чиновник зазначив, що режим воєнного стану передбачає, що для потреб оборони може бути використане майно і транспорт підприємств і громадян. Також можливе спрямування роботи цивільних обʼєктів для потреб оборони, але поки що для цього немає потреби.
"Закликаю всіх підприємців та всі організації продовжувати працювати заради українців, дбати про своїх працівників, здійснювати забезпечення суспільних потреб у товарах і послугах", - написав він.
Також він закликав кожного, хто може допомогти обороні та має бойовий досвід, негайно з'явитися до центрів комплектації Збройних сил України. "Територіальна оборона виконуватиме завдання відповідно до команд. Стежте за офіційною інформацією", - додав він.