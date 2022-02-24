Республіка Корея приєднається до санкцій проти Росії через вторгнення в Україну, - президент

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив у четвер, що Південна Корея приєднається до санкцій проти РФ на тлі російського вторгнення в Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будучи відповідальним членом міжнародного співтовариства, Республіка Корея висловлює підтримку міжнародним зусиллям, у тому числі і щодо економічних санкцій, ми візьмемо у цьому участь", - йдеться в повідомленні.

Мун Чже Ін також закликав владу вжити заходів для забезпечення безпеки громадян Південної Кореї, які перебувають на Україні.

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