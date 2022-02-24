Напад РФ на Україну: Польща, Естонія, Латвія та Литва ініціювали консультації щодо четвертої статті НАТО

Сьогодні, 24 лютого, держави-члени НАТО Польща, Естонія, Латвія та Литва на тлі нового вторгнення Росії в Україну ініціювали консультації щодо четвертої статті Альянсу через загрозу безпеці союзників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє CNN .

"Широкомасштабна агресія Росії є загрозою для всього світу і для всіх країн НАТО. Необхідно ініціювати консультації НАТО щодо зміцнення безпеки союзників для реалізації додаткових заходів щодо забезпечення оборони союзників по НАТО", – сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

У 4 статті угоди НАТО зазначено, що сторони зобов'язуються консультуватися, коли територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека будь-якого з союзників опиниться під загрозою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО та ЄС дадуть відповідь на жорстоку агресію РФ, не залишать Україну без підтримки, - Дуда

Нагадаємо, сьогодні, о п'ятій ранку, Путін оголосив Україні війну і закликав ЗСУ скласти зброю.

Президент Володимир Зеленський оголосив про воєнний стан після атак Росії на українську військову інфраструктуру, міста та прикордонників. Він також закликав українців не панікувати, про що заявив у відеозверненні.