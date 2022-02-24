Новини • Війна

ЗС РФ захопили прикордонний перехід Піски у Харківській області, - оперативне зведення МВС

40 39228
ЗС РФ захопили прикордонний перехід Піски у Харківській області, - оперативне зведення МВС
Збройні сили РФ увійшли на прикордонний пункт пропуску Піски Харківської області.

Прот це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у своєму зведенні, передає Цензор.НЕТ.

У місті Миколаїв під час обстрілу Кульбакінського військового аеродрому - один поранений.
На прикордонному пункті пропуску Піски Харківської області зайшли збройні сили РФ.

У Дніпропетровській області В/Ч 2110 (с. Червона Григорівка) В/Ч 7036 (Краснопілля) під обстрілами
Знищено локаційну станцію на аеродромі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заборони на виїзд з Донецької області немає, але краще залишатися у безпечному місці, - голова ОДА Кириленко

Запорізька область:
Обстрілюється військова частина у Близнюках
В м. Кам’янка-Дніпровська надійшло повідомлення про вибух.
В результаті вибуху 3 будинки та 1 магазин зруйновано. Без потерпілих.
Обстріляно у селі Берда Бердянського району військову частину ППО, 1 вбитий та 5 поранено.
У Кам’янка-Дніпровська на центральному ринку снаряд влучив в магазин, пошкоджено газопровід та зруйновано дахи трьох ближніх будинків, потерпілих немає, пожежу ліквідовано
Військову частину ППО Близнюки (Запорізький район) обстріляно, без жертв.

В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі н.п. Преображенка Херсонської області один прикордонник загинув.

Відбувся обстріл одного з об’єктів Держприкордонслужби в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.

На Луганщині на рубужі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків.
Ворог підступно виставив в перед кологи автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону.

В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.
Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали удару по центру Умані: 1 загиблий, ще п'ятеро людей у лікарні. ВІДЕО камери спостереження

У Херсонській області Генічеський район підірвано другий міст на Арабатську стрілку. Інформація по потерпілим уточнюється.

Місто Миргород Полтавської області під час обстрілу військового аеродрому в/ч А1356 четверо військових отримали поранення.

Ворог наніс удари по західним областям України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ.

Крім цього, ворог наніс удар на аеропорт міста Луцьк. У місті Львові по вулицях лунають сирени, людей евакуюють в укриття.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • MausMike
    "За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки #російських_окупантів. / According to the operative information of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, 4 tanks of the #russian_occupiers were burned on the bypass road of Kharkiv.

    Також , за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. Окрім того, в районі Краматорська знищено ще один літак збройних сил російської федерації. Це вже шостий. / Also, according to the Joint Forces Command, today, February 24, about 50 russian occupiers were killed in the Shchastya area.
    In addition, another plane of the armed forces of the russian federation was destroyed in the Kramatorsk region. This is the sixth aircraft.

    Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. #Противник_несе_втрати. / The Joint Forces give a worthy rebuff to the armed forces of the russian federation. Ukrainian military units in their positions. #enemies_bear_losses.

    Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. / Keep calm and believe in Ukrainian defenders.

    Разом переможемо! Win Together!

    Слава Україні!Glory to Ukraine!"
  • Valter Valter
    Власть должна была засыпать бетонными блоками и залить бетоном пополам с минами все КПП и дороги ведущие на Рашку и беларашку. Как минимум выиграли бы пару дней пока кацапоиды разгребали ети завалы. Но как всегда наша власть все просрала. И даже со стороны беларашки видно что едут танки а на КПП стоят фуры которые видимо Украина пропускала и обслуживала до последнего
  • J Jack 9877a296
    10:49
    На объездной Харькова сожжены четыре российских танка - Генштаб

    Смерь ворогам!!!!!!!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини