ЗС РФ захопили прикордонний перехід Піски у Харківській області, - оперативне зведення МВС

Збройні сили РФ увійшли на прикордонний пункт пропуску Піски Харківської області.

Прот це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у своєму зведенні, передає Цензор.НЕТ.

У місті Миколаїв під час обстрілу Кульбакінського військового аеродрому - один поранений.

На прикордонному пункті пропуску Піски Харківської області зайшли збройні сили РФ.



У Дніпропетровській області В/Ч 2110 (с. Червона Григорівка) В/Ч 7036 (Краснопілля) під обстрілами

Знищено локаційну станцію на аеродромі.

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Запорізька область:

Обстрілюється військова частина у Близнюках

В м. Кам’янка-Дніпровська надійшло повідомлення про вибух.

В результаті вибуху 3 будинки та 1 магазин зруйновано. Без потерпілих.

Обстріляно у селі Берда Бердянського району військову частину ППО, 1 вбитий та 5 поранено.

У Кам’янка-Дніпровська на центральному ринку снаряд влучив в магазин, пошкоджено газопровід та зруйновано дахи трьох ближніх будинків, потерпілих немає, пожежу ліквідовано

Військову частину ППО Близнюки (Запорізький район) обстріляно, без жертв.

В результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі н.п. Преображенка Херсонської області один прикордонник загинув.

Відбувся обстріл одного з об’єктів Держприкордонслужби в Київській області. Ймовірно з ракетного озброєння.

На Луганщині на рубужі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків.

Ворог підступно виставив в перед кологи автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону.

В районі Скадовська прикордонну комендатуру швидкого реагування обстрілюють з вертольотів.

Наразі відомо про 3 загиблих прикордонників. Є поранені. Незважаючи на це прикордонники ведуть бій з окупантом.

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У Херсонській області Генічеський район підірвано другий міст на Арабатську стрілку. Інформація по потерпілим уточнюється.



Місто Миргород Полтавської області під час обстрілу військового аеродрому в/ч А1356 четверо військових отримали поранення.

Ворог наніс удари по західним областям України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади ПММ.



Крім цього, ворог наніс удар на аеропорт міста Луцьк. У місті Львові по вулицях лунають сирени, людей евакуюють в укриття.