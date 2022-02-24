Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Рубль впав до історичного мінімуму

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Рубль впав до історичного мінімуму
Фондовий та фінансовий ринки Росії відреагували різким падінням на початок повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням LIGA.net.

Станом на 10 ранку за київським часом індекс Московської біржі упав майже на 29% приблизно до 2200 пунктів, а на 11:30 падіння досягло 45% – нижче 1700 пунктів. За правилами біржі, торги довелося тимчасово призупиняти у зв'язку з різким обвалом. Але це не допомогло заспокоїти панічний розпродаж цінних паперів: після відновлення торгів падіння продовжилось.

Інший російський індекс РТС впав майже на 50% до 620 пунктів.

Курс рубля обвалився до 88 за долар, що стало новим історичним мінімумом, та 99 до євро.

Також читайте: Індекси і рубль стрімко падають: заявою про визнання "Л/ДНР" Путін "обвалив" фінансовий ринок РФ

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Топ коментарі

  • Иван Петров 46dae11c
    Нихера не все равно. Чем хуже у них, тем меньше желания бомбить.
  • Leonidas 4503 5b487af2
    свиньи отхлебнут по полной
  • Anatoliy A 006b9dda
    Теперь кацапия должна стать изгоем в мире
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