"Напад Росії - одна з найтемніших годин для Європи з часів Другої світової війни", - Боррель

Напад Росії на Україну в четвер став однією з "найтемніших годин для Європи" за майже 80 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, заявив Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Це одні з найтемніших годин для Європи з моменту завершення Другої світової війни", – сказав журналістам глава європейської дипломатії, пише CNN.

Боррель пообіцяв "невідкладну допомогу Україні", а також підтримати зусилля з евакуації, в тому числі співробітників представництва ЄС в Україні.

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Нагадаємо, раніше, виступаючи разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Боррель вказав, що санкції Євросоюзу проти Росії будуть "найсуворішим пакетом санкцій, які коли-небудь застосовувалися".

Глава Єврокомісії має представити стратегічні обмежувальні заходи ЄС цього четверга.