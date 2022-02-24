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"Напад Росії - одна з найтемніших годин для Європи з часів Другої світової війни", - Боррель

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"Напад Росії - одна з найтемніших годин для Європи з часів Другої світової війни", - Боррель
Напад Росії на Україну в четвер став однією з "найтемніших годин для Європи" за майже 80 років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, заявив Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Це одні з найтемніших годин для Європи з моменту завершення Другої світової війни", – сказав журналістам глава європейської дипломатії, пише CNN.

Боррель пообіцяв "невідкладну допомогу Україні", а також підтримати зусилля з евакуації, в тому числі співробітників представництва ЄС в Україні.

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Нагадаємо, раніше, виступаючи разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Боррель вказав, що санкції Євросоюзу проти Росії будуть "найсуворішим пакетом санкцій, які коли-небудь застосовувалися".

Глава Єврокомісії має представити стратегічні обмежувальні заходи ЄС цього четверга.

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    Генштаб України мав розвідперехоплення про наступ в 4 ранку. Ще вчора в 22 вечора.
    До чого це призвело?
    Дуже просто - той десяток ракетних обстрілів військових баз в Україні отримав нульовий ефект.
    Техніка і авіація з цих точок була виведена.
    Крилатих ракет в РФ нагадую на ВСЮ РОСІЮ - всього кілька сотень. Трохи більше двохсот, якщо не зраджує пам'ять.
    Вони вже вистріляли штук сорок (приблизно прикидаю).
    Всі вистріляти вони не можуть - їм треба запас для оборони, на інших кордонах.
    Нові збудувати - не можуть. За рік там буквально 20 штук випускають всі заводи РФ.
    Тому навіть "ракетниє абстрели" - скоро закінчаться. День-два. А вони навіть зараз не нанесли ЗСУ серйозних втрат.
    Отже, по оцінкам Генштабу, на разі перша атака росіян проходить невдало.
    Втім, це ще не кінець. Безумовно так просто відсосати вони не можуть.
    Уявіть заголовки - "Росія атакувала Україну всім що мала і не змогли віджати навіть 1 місто на 500 тисяч чоловік"?
    Це сором для РФ. Тому будуть ще атаки.
    Констатуємо лише що на разі ситуація для наших військ - хороша, згідно плану оборони.
  • Sophia-Maria Duglass
    Повесьте Вашу Меркель !!
  • Вячеслав Галушка 16a6f560
    Лупи эмбарго на нефть! Будь мужчиной!
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