Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях, - МВС

Зокрема особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

"У зв’язку з агресією Російської Федерації на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Поліцейські наряди забезпечують безпеку громадян та публічний порядок.

Разом з тим правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102", - йдеться повідомленні.

В МВС просять усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі.

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