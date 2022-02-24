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Польща зняла обмеження щодо наявності ПЛР-тестів для громадян, які бажають виїхати з України, - начальник Львівської митниці Меньшиков

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Польща зняла обмеження щодо наявності ПЛР-тестів для громадян, які бажають виїхати з України, - начальник Львівської митниці Меньшиков
Польська сторона зняла обмеження щодо наявності ПЛР-тестів для громадян, які бажають виїхати з України до Республіки Польща.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Львівської митниці Данііл Меньшиков, інформує Цензор.НЕТ.

"До уваги громадян! Усі пункти пропуску Львівської митниці працюють у штатному режимі.

Також повідомляємо, що польська сторона зняла обмеження щодо наявності ПЛР-тестів для громадян, які бажають виїхати з України до Республіки Польща", - написав він.

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