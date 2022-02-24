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На околицях Харкова спалено чотири танки російських окупантів, - Генштаб

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На околицях Харкова спалено чотири танки російських окупантів, - Генштаб
На об'їзній дорозі Харкова спалено чотири танки російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу у Twitter.

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"За нашою оперативною інформацією, на об'їзній дорозі міста Харків спалено чотири танки російських окупантів", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • AlexBrentano
    Слава ВСУ! Смерть российско-фашистким оккупантам!
  • Александр Петров 933aff40
    Зачем брать дерьмо в заложники? Оно даже на родине никому не нужно.
  • Galyna Tesla
    Бий оркiв!!!! Смерть ворогам!!!!!
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