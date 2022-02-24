Армія РФ подолала відстань 40 км до Харкова. Також російські війська йдуть на Суми, - Бутусов

Оборона нашої армії буде будуватись навколо великих міст.

Про це написав на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Обстановка на 11.00.

Російська армія подолала відстань 40 км до Харкова. Також російські війська йдуть на Суми. В цьому нема нічого катастрофічного, бо прикрити фізично 2000 км кордону неможливо. Оборона нашої армії буде будуватись навколо великих міст.

Саме активна оборона міст зможе скувати російський наступ, та реалізувати можливості нашого сучасного озброєння та артилерії. Росіян зупинять виключно втрати.

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Зараз Путін намагається вести маневрену безконтактну війну, але вибити ЗСУ з міст таким чином неможливо. Росіянам доведеться битися, а не кататися по тилах.

Тому зараз ми дивимось на розвиток обстановки, розуміючи і наші слабкі і сильні сторони.

Ефективність міжнародної підтримки України залежить від сили нашого спротиву у кожному місці, де розгортається оборона.

Політичні можливості та допомога союзників будуть максимально ефективні, коли Україна покаже, як потужно ми чинимо опір ворогу. Тепер кожен має зробити все, на що здатен заради нашого народу та нашого майбутнього.

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Паніка зараз нікому не допоможе. Потрібно діяти. Ми не програли. Ми несемо втрати, але наша армія завдає потужні удари по ворогу. Це не прогулянка для Путіна.

Слава Україні", - написав журналіст.