Ми знімемо санкції з усіх громадян України, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив готовність зняти санкції РНБО з громадян України у випадку їхньої готовності захищати державу зі зброєю в руках.

Про це президент повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням РНБО, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони", - наголосив президент.

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