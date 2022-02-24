Ми знімемо санкції з усіх громадян України, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський висловив готовність зняти санкції РНБО з громадян України у випадку їхньої готовності захищати державу зі зброєю в руках.
Про це президент повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням РНБО, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони", - наголосив президент.