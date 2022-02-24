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Ми знімемо санкції з усіх громадян України, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу, - Зеленський

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Ми знімемо санкції з усіх громадян України, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський висловив готовність зняти санкції РНБО з громадян України у випадку їхньої готовності захищати державу зі зброєю в руках.

Про це президент повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням РНБО, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони", - наголосив президент.

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Топ коментарі

  • Ben23
    Вопрос, в какую сторону он стрелять будет
  • 5 копійок
    А як там кримінальні справи на Пороха?
  • Микола Мазуренко
    Так випустіть Семенченко, Торнадо та інших!
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