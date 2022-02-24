Ми видамо зброю всім спроможним воювати. Кожен, хто має бойовий досвід, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації, - Зеленський

Національна солідарність - головна опора державності.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Національна солідарність - головна опора державності. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати всім охочим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина Україна залежить майбутнє нашого народу. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації!", - зазначив Зеленський.

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"Міністерство внутрішніх справ залучає до захисту ветеранів", - додав він.