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Ми видамо зброю всім спроможним воювати. Кожен, хто має бойовий досвід, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації, - Зеленський

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Ми видамо зброю всім спроможним воювати. Кожен, хто має бойовий досвід, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації, - Зеленський
Національна солідарність - головна опора державності.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Національна солідарність - головна опора державності. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати всім охочим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина Україна залежить майбутнє нашого народу. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації!", - зазначив Зеленський.

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"Міністерство внутрішніх справ залучає до захисту ветеранів", - додав він.

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • VPYL
    Я б рекомендував ВСУ : - МАСШТАБНО ПІДІРВАТИ АБСОЛЮТНО ВСІ мости, залізниці, та автомобільні шляхи сполучення,на кордонах, які ведуть в Україну з росії ( та з л-днр) і Білорусі - це дуже суттєво знизить інтенсивність сухопутного вторгнення

    Не повторіть стратегічну оборонну помилку Грузії, яка "пожаліла" підірвати Роккський тунель, через який і ввійшла в Грузію абсолютно вся сухопутна армада Орди!
  • Глеб123
    Свіжий кацапскій металлобрухт
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