Запаси крові на випадок необхідності у країні є, – директор мережі плазмацентрів "Біофарми"

Враховуючи ситуацію, країні можуть знадобитися запаси крові та препаратів із плазми. Чи є вони у достатній кількості, розповіла Директорка мережі плазмацентрів "Біофарма-плазма" Оксана Мулярчук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.UA.

"У кожному обласному центрі країни є центр крові, – повідомила вона. - Вчора я зв'язувалася з кожним. Всі запаси мають. Для звичайного життя запас у кожному центрі крові складено на два тижні. Запаси розхідників — контейнери, в які набирається кров, та тест-системи, якими все це тестується, – на місяць за умов звичайного життя. У разі війни все це застосовуватиметься.

У той же час, я дуже прошу всіх не бігти зараз масово в центри крові. Це нерозумно. Кров має обмежений термін придатності. Ми не знаємо, як надовго вся ця ситуація. Кров може псуватися. І потім її не буде, бо щодня у людини кров не візьмеш. Донору необхідно відновлення.

Нині крові вистачає. І потім її треба буде багато. Потрібно буде, щоб потім приходили люди. Важливо, щоб ті, хто може бути донорами, залишалися на зв'язку. Якщо буде тривога, центри будуть їм дзвонити і запрошувати. Найголовніше, щоб люди були готові приходити.

Наразі потрібно використовувати запаси, які центри створили. Вони є.

Для звичайного часу запас робиться на два тижні. Для військового, коли потрібна буде велика кількість крові, цього вистачить на п'ять днів. Потрібно просто стежити за повідомленнями центрів крові.

Центри крові зараз мають максимально скласти реєстри постійних донорів, які зможуть прийти. У наших плазмацентрах такі бази є. 90% наших донорів – постійні. За допомогою дзвінків, смс ми всіх повідомили, щоб вони чекали від нас запрошення, коли потрібно буде здати кров. Ми максимально підготувалися. У нас є контейнери. У нас є чимось тестувати. І це найголовніше.

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Щодо плазми, то з нею немає проблем взагалі. Вона зберігається 36 місяців. Запасів плазми багато як у "Біофарми", і у державних центрах крові.

У Білій Церкві ми також виготовляємо препарат із плазми Альбумін. На наших складах є його запаси. І ми завжди готові постачати препарат туди, куди буде потрібно.

Але знову ж таки, кров та альбумін — це препарати, які потребують холодового ланцюга. Тому просто так зараз їх вивозити на склади кудись неможливо. Ми вивозитимемо препарат у ті госпіталі, в яких буде велика кількість поранених.

Машини, які зможуть це робити, маємо. Найголовніше - дотримуватися холодового ланцюга і мати логістику, розуміти як і куди вивозити.

Сайт Донор.ua — на жаль, єдиний на якому можна зробити моніторинг запасів крові в центрах. Вчора я переглядала ситуацію у великих містах – Дніпрі, Житомирі тощо, у регіонах, що знаходяться ближче до кордонів; мала телефонну розмову з Краматорськом, Маріуполем. Запаси в них були у достатній кількості. У Харкові – теж. Вчора там було засідання департаменту охорони здоров'я, на якому ухвалювалося рішення, що робити. Здавали кров військові. Запаси є".