Напад РФ на Україну: Макрон скликав Раду з оборони та безпеки
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Президент Франції Емманюель Макрон терміново скликав у четвер уранці Раду з питань оборони та безпеки у зв'язку з російським вторгненням в Україну,
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила газета Le Figaro.
У зв'язку з цим, зазначає видання, прем'єр-міністр Жан Кастекс та глава МВС Жеральд Дарманін скасували планову робочу поїздку до міста Анже.
Поїздка анульована "через російське військове вторгнення в Україну", повідомили в Кабінеті міністрів.