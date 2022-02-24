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Усім, хто в Росії ще не втратив совість, настав час висловити протест проти війни з Україною, - Зеленський

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Усім, хто в Росії ще не втратив совість, настав час висловити протест проти війни з Україною, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав громадян РФ виступити з протестом проти війни Росії проти України.

Про це Зеленський заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадяни Росії сьогодні самі вибиратимуть, який шлях в кожного із них особисто. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, настав час вийти і заявити протести проти цієї війни. Проти війни з Україною", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми видамо зброю всім спроможним воювати. Кожен, хто має бойовий досвід, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації, - Зеленський

Топ коментарі

  • Глеб123
    Обстрел территории Украины осуществляется так же с территории Приднестровья. Как и ожидалось, удар по Украине наносят со всех метастаз "русского мира".
  • Nestor Nen
    Щось єрмака не видно ні чути, чи він вже звалив, разом с консулами рашки?
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