ОП про втрати України внаслідок російського вторгнення: Понад 40 загиблих та кілька десятків поранених
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Внаслідок вторгнення військ РФ до України загинули понад 40 людей.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.
"Я знаю, що на сьогодні понад 40 загиблих та кілька десятків поранених", - сказав він, відповідаючи на уточнювальне питання щодо того, які втрати наразі понесла Україна внаслідок російського вторгнення.
Кількість жертв серед цивільних, за словами Арестовича, - до 10 чоловік.