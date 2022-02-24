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ОП про втрати України внаслідок російського вторгнення: Понад 40 загиблих та кілька десятків поранених

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ОП про втрати України внаслідок російського вторгнення: Понад 40 загиблих та кілька десятків поранених
Внаслідок вторгнення військ РФ до України загинули понад 40 людей.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що на сьогодні понад 40 загиблих та кілька десятків поранених", - сказав він, відповідаючи на уточнювальне питання щодо того, які втрати наразі понесла Україна внаслідок російського вторгнення. 

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Кількість жертв серед цивільних, за словами Арестовича, - до 10 чоловік.

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Топ коментарі

  • Андрей Саган
    всем павшим честь и хвала !
  • Victoriya Zabella
    Вічна СЛАВА Героям України що поклали свої життя за нашу СВОБОДУ!!! Царство їм небесне!
  • Лилия Стацкая
    😰ну что помогли вам ваши дороги?За три года вы могли бы укрепить армию Украины до НАТОвских стандартов, 40 лучших ужет нет...это и на вашей совести,зеленые.
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