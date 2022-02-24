Новини • Війна

У Чернігівській області противника зупинено. Важкі бої ведуться на Харківському та Херсонському напрямках, - Залужний

46 25647
У Чернігівській області противника зупинено. Важкі бої ведуться на Харківському та Херсонському напрямках, - Залужний
Сили оборони України стримують наступ російського агресора.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"У Чернігівській області противник був зупинений. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил. На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки окупантів. Силами наших військ повернено під повний контроль міста МАРІУПОЛЬ та ЩАСТЯ. Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. В районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору. Противник несе втрати. Разом до Перемоги!" - повідомив Залужний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Российские танки на окружной. Загорелись! Наши херачат по ним. Никого не пропускают", - бій з окупантами РФ поблизу Харкова. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • AlexBrentano
    Слава ВСУ ! Смерть российско-фашистким захватчикам!
  • Шимус
    Наблюдал только что лично, так что просьба ко всем, кто видит колонну нашей армейской техники: 1) не фоткать 2) любой ценой уступить дорогу - ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ 3) посигналить/поблагодарить
  • SergTranscarpathian
    Навалюйте хлопці, відправляйте орків до мамок у Бурятію.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини