У Чернігівській області противника зупинено. Важкі бої ведуться на Харківському та Херсонському напрямках, - Залужний
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Сили оборони України стримують наступ російського агресора.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
"У Чернігівській області противник був зупинений. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил. На об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки окупантів. Силами наших військ повернено під повний контроль міста МАРІУПОЛЬ та ЩАСТЯ. Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. В районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів. Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору. Противник несе втрати. Разом до Перемоги!" - повідомив Залужний.