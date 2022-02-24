В Одесі сталося ще кілька вибухів: Війська РФ б'ють по військових частинах
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В Одесі сталося ще кілька вибухів, під удар потрапили військові частини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
За інформацією видання, сталося кілька вибухів, які було чути в різних районах міста. Житлові будинки тремтять від вібрації.
Місцевий житель розповів, що бачить чорний дим, який підіймається в районі промринку "7-й кілометр".
В ДСНС заявили, що вибух стався на вулиці Промисловій, де дислокується військова частина.
На залізничних коліях зафіксовано вибух в районі розташування одного з аварійно-рятувальних загонів (Застава-2) і на вулиці В'ячеслава Кирилова, 13а, де також розміщена військова частина.
Інформація про жертв та постраждалих уточнюється.