"Росія підло напала вранці на нашу державу, як це зробила нацистська Німеччина в роки Другої світової", - Зеленський

Відсьогодні Україна та Росія - по різні боки світової історії.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія підло напала вранці на нашу державу, як це зробила нацистська Німеччина в роки Другої світової війни. Відсьогодні наші країни – по різні боки світової історії. Росія стала на шлях зла, але Україна захищається й не віддасть своєї свободи, хай там що думають у Москві", - наголосив президент.

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