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"Росія підло напала вранці на нашу державу, як це зробила нацистська Німеччина в роки Другої світової", - Зеленський

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"Росія підло напала вранці на нашу державу, як це зробила нацистська Німеччина в роки Другої світової", - Зеленський
Відсьогодні Україна та Росія - по різні боки світової історії.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія підло напала вранці на нашу державу, як це зробила нацистська Німеччина в роки Другої світової війни. Відсьогодні наші країни – по різні боки світової історії. Росія стала на шлях зла, але Україна захищається й не віддасть своєї свободи, хай там що думають у Москві", - наголосив президент.

Також читайте: Усім, хто в Росії ще не втратив совість, настав час висловити протест проти війни з Україною, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Volodymyr Rudobaba b59031ee
    Так тобі місяць Байден і Джонсон кричали що нападе. А тут виходить внєзапно ???
  • Виталий Головченко
    тримаймо стрій!!!
  • Игорь Наумчук
    Це буде вперше коли я підтримаю Зеленського! По при моє до нього ставлення-хай це буде не востаннє!
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