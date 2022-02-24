"Росія підло напала вранці на нашу державу, як це зробила нацистська Німеччина в роки Другої світової", - Зеленський
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Відсьогодні Україна та Росія - по різні боки світової історії.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія підло напала вранці на нашу державу, як це зробила нацистська Німеччина в роки Другої світової війни. Відсьогодні наші країни – по різні боки світової історії. Росія стала на шлях зла, але Україна захищається й не віддасть своєї свободи, хай там що думають у Москві", - наголосив президент.