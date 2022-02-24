Путін назвав вторгнення в Україну "самозахистом" і звинуватив НАТО

Президент РФ Володимир Путін заявив, що вторгнення військ РФ в Україну це "самозахист".

Про це йдеться у його зверненні до росіян, передає Цензор.НЕТ.

"Росія не може відчувати себе у безпеці, розвиватися, існувати з постійною загрозою, що виходить із території сучасної України. ... Наші дії – це самозахист від створюваних нам загроз і від ще більшого лиха, ніж те, що відбувається сьогодні", - заявив Путін.

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Президент РФ заявив, що причина цих дій нібито "розширення НАТО" та "просування інфраструктури Альянсу до кордонів Росії".