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Путін назвав вторгнення в Україну "самозахистом" і звинуватив НАТО

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Путін назвав вторгнення в Україну "самозахистом" і звинуватив НАТО
Президент РФ Володимир Путін заявив, що вторгнення військ РФ в Україну це "самозахист".

Про це йдеться у його зверненні до росіян, передає Цензор.НЕТ.

"Росія не може відчувати себе у безпеці, розвиватися, існувати з постійною загрозою, що виходить із території сучасної України. ... Наші дії – це самозахист від створюваних нам загроз і від ще більшого лиха, ніж те, що відбувається сьогодні", - заявив Путін.

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Президент РФ заявив, що причина цих дій нібито "розширення НАТО" та "просування інфраструктури Альянсу до кордонів Росії".

Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Пересилайте знищену техніку кацапів, показуйте трупи кров окупанта.Поширюйте такі дописи
    Заходите в паблики россиян в фейсбуке, телеграм каналах, вайбер группах антироссийские, антивоенные нарративы. Я тут без мата и максимально толерантно. Работайте, у нас нет столько ресурсов на пропаганду, как у рашки. Принимайте участие. В разных городах и городках. В онлайн играх - где угодно. Например, можете копипастить моё.
    Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить
  • Первый Второй
    Опять в записи за 20-е число?
  • AlexBrentano
    Смерть российско-фашистким оккупантам! Смерть Путину!
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