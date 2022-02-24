Щойно Об’єднані сили збили ще один літак ВС РФ на Луганщині. Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні, - штаб ООС

Війська РФ, що вторглися до України, несуть втрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

"Щойно Об’єднані сили збили ще один літак ВС РФ на Луганщині. Це вже сьомий літак окупантів, збитий за сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони. Загарбники продовжують нести втрати. Слава Збройним Силам України!", - йдеться у повідомленні.

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