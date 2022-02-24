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У Броварах пролунав потужний вибух: РФ вдарила крилатими ракетами по двом ВЧ, 6 людей загинуло, 12 поранені (оновлено)

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У Києві о 12:00 по місцевому часу були чути нові вибухи. За даними мера Броварів, 6 людей загинуло, 12 поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Імовірно, в районі міста Бровары.

Очевидці повідомляють, що найбільше вибух було чутно на Позняках. 

"Щойно був удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об'єкту у Броварах. Інформація з Генштабу. Інформація про жертви та руйнування уточнюється", - пізніше написав Геращенко у фейсбуці.

Очевидці зафіксували наслідки вибухів на відео:

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Як повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка Росія двома ракетами нанесла удар по місту Бровари під Києвом: обстріляні дві військові частини, 6 людей загинуло, 12 поранені.

 "М. Бровари (Київська область) знову атаковано: зафіксовані два удари ракетами, попередньо – "Калібр". Місця ударів з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

За даними мера Броварів, 6 людей загинуло, 12 поранені.

У Броварах пролунав потужний вибух: РФ вдарила крилатими ракетами по двом ВЧ, 6 людей загинуло, 12 поранені 01

Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Пересилайте знищену техніку кацапів, показуйте трупи кров окупанта.Поширюйте такі дописи
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    Россияне, диктаторы Путин и Лукашенко судорожно пытаются удержать власть и ради этого затеяли войну. На убой посылают молодых ребят ради недвижимости олигархов в Европе, образования их детей за границей, капиталлов в Швейцарских банках. Ваши сыновья будут возвращаться в цинковых гробах, пытаясь захватить чужую страну в чужой войне! Это тем, кому повезет, навечно не остаться в украинском черноземе. Будут десятки тысяч никому не нужных смертей по обе стороны, но украинцы защищают свою землю от оккупанта и им есть, что терять. Не слушайте российскую пропаганду - там геббелськая ложь, той кучки идиотов, которые вцепились в трон Путина. Украине будет помогать весь мир, Россия станет Северное Кореей - закрытой территорией, которую ждет упадок, деградация и поглощение Китаем. Остановите Путина, не выполняйте его преступные приказы, выходите на митинги. Сейчас есть возможность слушать международные и украинские источники информации - не дайте себя обалванить
  • Михаил Дужик
    Мне интересно почему нет нашего ответа по скоплению кацапских войск. Ведь известно уже давно их дислокация вблизи наших границ. Пока не по жителям, но хоть по военным то можно пестануть.
  • Lvbnhj
    Смерть москалям
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