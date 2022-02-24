У Броварах пролунав потужний вибух: РФ вдарила крилатими ракетами по двом ВЧ, 6 людей загинуло, 12 поранені (оновлено)
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Імовірно, в районі міста Бровары.
Очевидці повідомляють, що найбільше вибух було чутно на Позняках.
"Щойно був удар двома крилатими ракетами по нашому військовому об'єкту у Броварах. Інформація з Генштабу. Інформація про жертви та руйнування уточнюється", - пізніше написав Геращенко у фейсбуці.
Очевидці зафіксували наслідки вибухів на відео:
Як повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка Росія двома ракетами нанесла удар по місту Бровари під Києвом: обстріляні дві військові частини, 6 людей загинуло, 12 поранені.
"М. Бровари (Київська область) знову атаковано: зафіксовані два удари ракетами, попередньо – "Калібр". Місця ударів з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.
За даними мера Броварів, 6 людей загинуло, 12 поранені.