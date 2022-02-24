Ми узгодимо повний пакет наймасштабніших санкцій щодо Росії, - глава МЗС ФРН Бербок
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Глава МЗС ФРН Анналена Бербок анонсувала запровадження суворих санкцій щодо Росії у відповідь на військові дії на території України.
Про це вона сказала у четвер у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми готувалися до цих подій, і тепер діятимемо разом із нашими партнерами та союзниками і координуватимемо кожен крок із нашими друзями в Україні. Сьогодні в рамках ЄС, НАТО, G7 ми координуватимемося. Ми узгодимо повний пакет із наймасштабнішими санкціями щодо Росії", - сказала Бербок.