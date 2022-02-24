ДСНС нагадала список укриттів по всій Україні. ОНОВЛЕНІ КАРТИ
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна, у ДСНС нагадали, де знайти найближче бомбосховище, опублікувавши актуальну карту.
Бомбосховища у Києві (оновлена мапа, посилання з сайту Київради).
Карта захисних споруд південної частини Донецької області.
Луганська область:
- Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту Луганської області (інтерактивна карта).
- Укриття для населення Сєвєродонецького та Щастинського районів Луганської області (інтерактивна карта).
- Інтерактивна карта укриттів населення у захисних спорудах Старобільського та Сватівського районів Луганської області.
- Пункти надання допомоги, розгорнутих на території Луганської області.
Перелік сховищ та укриттів Запоріжжя (документ з сайту обладміністрації).
Карта укриттів Дніпропетровської області.
Інтерактивна карта з бомбосховищ та підвалів Харкова та Харківської області.
Сайт геопортал з укриттями у Харкові.
Інтерактивна карта: укриття у Львові.
Інтерактивна карта з укриттями у Одесі.
Карта цивільних споруд Одеси та Одеської області.
Карта з укриттями та спорудами цивільного захисту у Сумах.
Найпростіші укриття міста Суми (карта).
Перелік захисних споруд міста Суми (документ).
Інтерактивна карта з укриттями у Полтаві.
Сховища на випадок виникнення надзвичайних ситуацій у Миколаєві.
Інтерактивна карта укриттів Херсонської області.
Захисні споруди цивільного захисту (сховища) Херсона.
Інтерактивна карта з укриттями Тернопільскої області.
Укриття (посилання на карти по районах) Рівненської області.
Інтерактивна карта захисних споруд Чернігова та Ніжина.
Захисні споруди та найпростіші укриття в Чернігові та Прилуках (сайт обладміністрації з адресами).
Перелік найпростіших укриттів (підвалів), які можуть бути використані для захисту населення на території Кропивницького (адреси), бомбосховища в Кропивницькому.
Бомбосховища у Черкасах, а також карта місць укриття населення у Черкасах
Інтерактивна карта бомбосховищ Івано-Франківська.
Також з'явилися точні адреси бомбосховищ в Луганській області, де ситуація одна з найгостріших. Посилання тут.