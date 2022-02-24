Новини

Прикордонники і армія відбили атаку на острів Зміїний, – Генштаб ЗСУ

60 73463
Прикордонники і армія відбили атаку на острів Зміїний, – Генштаб ЗСУ
Українські війська відбили атаку росіян на острів Зміїний, що на Одещині.

Про це повідомив оперативний Генштаб ЗСУ.

Дивіться також: "Шансы выжить равны нулю": Війська РФ погрожують прикордонникам на острові Зміїний. ВIДЕО

Нагадаємо, зранку стало відомо, що до острова підійшли два судна, які вийшли на зв'язок із ЗСУ і з погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.

Зазначалось, що атаку відбивали підрозділи прикордонників та ЗСУ.

Читайте також: Порти в Маріуполі та в Одесі під контролем ЗСУ, - оперативне командування Південь

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    По сраному вонючему крыскому мосту нужно влупить чем-то тяжелым, тем что может в теории долететь!!! Уничтожеть гордость гребаного *****!!!
  • Randall Flag da70119e
    Слава Україні!
  • Bohdanov Dmytro
    я не сумнiвався! Це наша земля!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини