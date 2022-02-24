Прикордонники і армія відбили атаку на острів Зміїний, – Генштаб ЗСУ

Українські війська відбили атаку росіян на острів Зміїний, що на Одещині.

Про це повідомив оперативний Генштаб ЗСУ.

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Нагадаємо, зранку стало відомо, що до острова підійшли два судна, які вийшли на зв'язок із ЗСУ і з погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.

Зазначалось, що атаку відбивали підрозділи прикордонників та ЗСУ.

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