Прикордонники і армія відбили атаку на острів Зміїний, – Генштаб ЗСУ
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Українські війська відбили атаку росіян на острів Зміїний, що на Одещині.
Про це повідомив оперативний Генштаб ЗСУ.
Нагадаємо, зранку стало відомо, що до острова підійшли два судна, які вийшли на зв'язок із ЗСУ і з погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.
Зазначалось, що атаку відбивали підрозділи прикордонників та ЗСУ.