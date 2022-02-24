Перехоплюємо розмови російських військових, вони шоковані своїми втратами, - українські захисники
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Українські військові дають жорстку відсіч на всіх фронтах. Російські окупанти не очікували, що відсіч буде такою жорсткою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив Харитін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії.
"Ми перехоплюємо багато переговорів російських військових. Вони шоковані тим, що відбувається. Чекали, що будемо здавати зброю. Вони своєї мети не досягли і в шоці від своїх втрат, від кількості збитих літаків, втрат людей. Ситуація контрольована. Українські військові дають жорстку відсіч на всіх фронтах", - розповів він.
Також Старський закликав не створювати затори, оскільки це створює проблеми для переміщення військової техніки.