Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Перехоплюємо розмови російських військових, вони шоковані своїми втратами, - українські захисники

82 52366
Перехоплюємо розмови російських військових, вони шоковані своїми втратами, - українські захисники
Українські військові дають жорстку відсіч на всіх фронтах. Російські окупанти не очікували, що відсіч буде такою жорсткою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив Харитін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії.

"Ми перехоплюємо багато переговорів російських військових. Вони шоковані тим, що відбувається. Чекали, що будемо здавати зброю. Вони своєї мети не досягли і в шоці від своїх втрат, від кількості збитих літаків, втрат людей. Ситуація контрольована. Українські військові дають жорстку відсіч на всіх фронтах", - розповів він.

Також Старський закликав не створювати затори, оскільки це створює проблеми для переміщення військової техніки.

Читайте: "Пролунало кілька потужних вибухів": війська РФ нанесли удар по аеродрому у Гостомелі

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • галина галка
    Крошіть орків!!!! Слава ВСУ!!!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ШАНА ТА ПОВАГА...
  • Eight Wonder 56eae116
    АХАХАХАХА, вы куда залезли скоты? Вы думали тут чечня будет? Украина - для кацапа могила и ад.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини