Війська РФ пішли на прорив державного кордону в Київській області, - Держприкордонслужба

В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча". Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з градів.

Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.

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