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Війська РФ пішли на прорив державного кордону в Київській області, - Держприкордонслужба

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Війська РФ пішли на прорив державного кордону в Київській області, - Держприкордонслужба
В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча". Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з градів.

Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції та діють у взаємодії з Збройними силами України та Нацгвардією.

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Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ -- ВСЕХ ВАЛИТЬ
  • Aleks_15
    боже збережи Україну! допоможи їй!
  • Вячеслав Галушка 16a6f560
    100% кормить никто не будет. Всех на удобрение!
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