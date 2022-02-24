Резніков закликав йти в тероборону: потрібен лише паспорт

В Україні спростили процедуру запису до лав сил територіальної оборони. Потрібен лише паспорт.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Він закликав усіх українців, "хто готовий тримати зброю, вступати до лав територіальної оборони".

"Ми спростили усі процедури. Беріть тільки паспорт. Тільки паспорт. Даємо зброю всім патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога", - повідомив він.