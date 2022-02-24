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Збройним Силам потрібна допомога – шукають фури для перевезення допомоги партнерів через кордон, - Фролова

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Збройним Силам потрібна допомога – шукають фури для перевезення допомоги партнерів через кордон, - Фролова
Збройні Сили України терміново шукають фури, які можуть курсувати зі Львова через кордон для перевезення технічної допомоги партнерів.

Про це повідомила заступник голови правління Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"ЗСУ терміново потрібна допомога: 120 фур, що можуть зі Львова курсувати через кордон задля перевезення технічної допомоги партнерів. ЦЕ ТЕРМІНОВО!! Прошу поширити. Дані - телефони та дані по фурах надсілати мені в повідомлення. Заправку паливом ЗСУ забезпечать", - написала Фролова.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КОЖЕН ПРИТОМНИЙ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ-ПОВИНЕН ПІДТРИМАТИ ЗСУ...
  • Ivan Pidbujpata
    допомогу можна із стелсів кидати прямо на кацапів
  • Да-это-я
    ЗЕ буде повішено, але трохи згодом
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