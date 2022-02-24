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Україна б'ється успішно. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть до Росії, - Резніков

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Україна б'ється успішно. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть до Росії, - Резніков
Наразі Україна успішно протистоїть військам РФ, які вторглися сьогодні до України.

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив у зверненні до українців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна б'ється і б'ється успішно. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун з ворогами поїдуть до Росії. На сході наступ ми стримали, ворога відкинуто. Окупанти вже втратили 6 літаків, 2 гелікоптери, 5 танків. Пишаюся захисниками. Тримаємо оборону на всіх напрямках!", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • poklad rogest
    Що з Каховкою? Енергодаром?
  • Ivan Pidbujpata
    я проти шапкозакидону. тримаємося. не панікуємо. молимося.
  • Sophia-Maria Duglass
    Вы поймите - ***** считает Украину своей собственностью . И решил всему миру это показать .
    а мир должен поставить его на место !!!
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