Станом на 13:00 війська РФ завдали понад 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", РСЗВ, авіацією та артилерією по об’єктах нашої цивільної і військової інфраструктури, - Генштаб

Станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора Російської Федерації завдано понад 30 ударів крилатими ракетами "Калібр", РСЗВ, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ВСУ.

"Противник продовжує наступ за підтримки армійської авіації з перетином українського кордону на напрямках Армянськ – Херсон, Чаплинка – Каховка. Відмічається робота диверсійно-розвідувальних груп у Бесарабському операційному районі та у Чорноморській операційній зоні. Угруповання Об’єднаних сил перейшло до ведення оборонної операції", - йдеться у повідомленні.

Визначені оперативні угруповання військ здійснили перегрупування та переміщення в райони виконання завдань для ефективної відсічі російської агресії.

Оперативно-тактичні угруповання ведуть оборонні бої на всіх напрямках висування противника.

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