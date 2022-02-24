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Російські лідери несуть повну відповідальність за загибель людей, - Столтенберг

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Російські лідери несуть повну відповідальність за загибель людей, - Столтенберг
Російські лідери несуть повну відповідальність за загибель людей унаслідок агресії РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Російські лідери несуть повну відповідальність за їхні безрозсудні дії та втрачені життя. Союзники з НАТО засуджують вторгнення Росії в Україну у найсильніших висловлюваннях. Це кричуще порушення міжнародного права та акт агресії проти суверенної, незалежної та мирної країни та серйозна загроза євроатлантичній безпеці. Ми закликаємо Росію негайно припинити її воєнні дії, вивести свої війська з України та обрати дипломатію", - сказав генсек на брифінгу в Брюсселі в четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є реальний ризик повномасштабної війни в Європі, - Столтенберг

Топ коментарі

  • Eight Wonder 56eae116
    Та когда мы уже услышим главное, отключение параши от SWIFT?
  • Харьков Сумской
    И западные косвенную ответственность несут также.

    Можно было "закрытое небо" сделать.

    Можно было поставки ПВО сделать.

    Меркель и нидерландский ПМ блокировали поставки уже купленного оружия.

    Они тоже должны нести ответственность!
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