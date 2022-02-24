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Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння, - Пєсков

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Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння, - Пєсков
Російський президент Володимир Путін пропонує українському главі Володимиру Зеленському переговори після того, як російські війська за його наказом напали 24 лютого на Україну.

Про це повідомляє пропагандистський ресурс ТАСС, цитуючи речника глави Кремля Дмитра Пєскова, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про відмову України від вступу до НАТО та про її "нейтральний статус".

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"Путін готовий вести переговори з керівництвом України про її нейтральний статус і відмову від розміщення озброєння у разі відповідної готовності Києва", - заявляє Пєсков.

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Хрен на рыло...
  • Ла-ла-ла-ла
    Щойно дзвонив знайомий, бригада якого збила вертольоти над Гостомелем.
    Стільки щасті і гордості в голосі,думаєте він здасться коли-небудь, тупі москалі?))
  • Ustym Karmaliuk
    Іди *****.
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