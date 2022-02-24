В'їзд до Києва може бути ускладненим: на КПП обладнують захисні споруди, - КМДА

На контрольно-пропускних пунктах на в'їздах до Києва відбувається обладнання захисних споруд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА у телеграмі.

"На в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнуємо захисні споруди. Тому в’їзд може бути ускладненим. Прошу поставитися до цього з розумінням", - повідомив Кличко.

"І будь ласка, не поширюйте інформацію про пересування наших військових та авіації", - додав мер.

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