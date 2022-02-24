Розрив дипвідносин із РФ відбувається без розриву консульських відносин, консульства працюють у штатному режимі, - МЗС
Відповідне повідомлення оприлюднила пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин із Росією без розриву консульських відносин, відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року. Ми продовжуватимемо захищати права та інтереси українців в Росії, зокрема українських політичних в'язнів", - наголошується в заяві.
МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила для проведення консультацій і розпочало евакуацію українського посольства в Москві.
Консульські установи України на території РФ продовжують працювати у штатному режимі.
"Наша держава пішла на такий крок у відповідь на акт збройної агресії РФ проти України, вторгнення російських військ для знищення української держави, захоплення силою української території та встановлення окупаційного контролю", - наголосили у МЗС України.
У міністерстві зазначили, що російська наступальна операція є нападом на суверенітет і територіальну цілісність України, грубим порушенням Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.