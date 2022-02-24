Військами РФ здійснено вторгнення на багатьох напрямках, - ДПСУ
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Російська агресія відбулася в межах Луганської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Житомирської, Херсонської, Одеської областей, по о. Зміїний та в зоні ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Збройними силами держави-агресора російської федерації здійснено вторгнення на багатьох напрямках. Вогонь по прикордонним підрозділам та пунктам пропуску здійснювався артилерією та авіацією після чого відбувався рух військової техніки.
Зокрема, російська агресія відбулася в межах Луганської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Житомирської, Херсонської, Одеської областей, по о. Зміїний та в зоні ООС", - йдеться в повідомленні.
Прикордонні підрозділи в залежності від розвитку обстановки передислоковуються на запасні позиції та діють спільно з українськими воїнами.