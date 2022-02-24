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На підступах до Старобільська триває бій: знищено два російські танки та 1 БТР, - штаб ОС

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На підступах до Старобільська триває бій: знищено два російські танки та 1 БТР, - штаб ОС
Російські танки, БМП і піхота атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Триває бій, ситуація напружена.

Окупанти намагаються взяти під контроль місто, але українські воїни дають гідну відсіч загарбникам.

По ворогу працюють українські протитанкові підрозділи. В ході боїв уже знищено два російські танки та 1 БТР.

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На підступах до Старобільська триває бій: знищено два російські танки та 1 БТР, - штаб ОС 01

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ПОВНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
  • Danyl Makovskiy
    Слава Україні Героям Слава
  • Jan Holeń 6751382d
    ЗСУ гордість України
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