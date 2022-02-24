На підступах до Старобільська триває бій: знищено два російські танки та 1 БТР, - штаб ОС
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Російські танки, БМП і піхота атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Триває бій, ситуація напружена.
Окупанти намагаються взяти під контроль місто, але українські воїни дають гідну відсіч загарбникам.
По ворогу працюють українські протитанкові підрозділи. В ході боїв уже знищено два російські танки та 1 БТР.