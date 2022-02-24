Верховна Рада перейшла на безперервний режим роботи

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав ухвалу про перехід парламенту на безперервний режим роботи.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав ухвалу №7112 "Про організацію роботи Ради у зв'язку з актом збройної агресії РФ проти України 24 лютого 2022 року".

Постанова запроваджує безперервну роботу народних депутатів у режимі пленарного засідання. Згідно з документом, час та місце проведення пленарного засідання, а також спосіб голосування визначає керівництво парламенту.

Верховна Рада ухвалила ухвалу на пленарному засіданні вранці в четвер.

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Раніше про зміну режиму роботи ради повідомляв співголова фракції "Опозиційна платформа – за життя" Юрій Бойко.

"Депутати працюватимуть безперервному режимі. Пленарне засідання вранці не закривали, і якщо буде внесено законопроекти, то вони будуть проголосовані в Раді", - сказав Бойко журналістам у четвер.