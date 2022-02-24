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Війська РФ контролюють трасу Київ-Москва від кордону з Росією до Батурина Чернігівської області, - глава Сумської ОДА Живицький

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Війська РФ контролюють трасу Київ-Москва від кордону з Росією до Батурина Чернігівської області, - глава Сумської ОДА Живицький
Російські війська контролюють трасу Київ - Москва

Про це у відеозверненні заявив глава Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація складна. Йдуть бої в Охтирці, Конотопі, біля міста Суми. Місто Глухів пройшли транзитом. Сьогодні окупаційні війська контролюють трасу від кордону з РФ, трасу Київ-Москва і до Чернігівської області, до Батурина точно. Далі не володіємо інформацією", - зазначив він.

За словам Живицького, ЗСУ дають відсіч. 

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Топ коментарі

  • radeon
    Полдороги на Киев.Ну шо,зеленый выродок довольный новыми дорогами к кацапам,на которых пилял деньги,вместо финансирования армии?
  • Глеб123
    Група захоплених російських солдатів разом із технікою
  • PREDATOR PREDATOR
    А можна їм хоч ноги прострелити?Вони ж без них жити будуть.
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