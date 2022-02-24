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Станом на 13:00 за Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку ведуться бої. Зупинено наступ танків противника в районі н.п.Путивль, - Генштаб ЗС

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Станом на 13:00 за Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку ведуться бої. Зупинено наступ танків противника в районі н.п.Путивль, - Генштаб ЗС
З 5:00 24.02 Збройні Сили України ведуть напружені бойові дії на напрямках висування противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу. 

Як повідомляється, у Чорноморській операційній зоні Збройні Сили України використовують безпілотні літальні апарати "Байрактар".

"На напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути державний кордон силами двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки. Внаслідок бою ворог зазнав втрат: знищено 5 бронетранспортерів та автомобіль. Зупинено наступ танків противника в районі н.п.Путивль", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що над Вишгородом збито вертоліт КА-52.

"За міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка ведуться бої", - додали в Генштабі. 

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Станом на 13:00 за Генічеськ, Скадовськ, Чаплинку ведуться бої. Зупинено наступ танків противника в районі н.п.Путивль, - Генштаб ЗС 01

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Топ коментарі

  • Ivan Pidbujpata
    На три фронти...Боже поможи Україні вистояти
  • alex1919
    Ще порція виродків взята в полон... Все таки, наші воїни занадто милосердні

  • Green sheet
    Миросердные а ето очень плохо. Кацапы наших не жалеют. Они пришли нас и наших детей и родителей убивать и нисекундой не сомневались бы а мы их в плен и на обмен на таксистов. Лучше бы еще 4 рыла в 200 записать. Для статистики
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