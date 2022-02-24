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Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську: російських окупантів взято в полон, - штаб ООС. ФОТО

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Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

"Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. Українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Щастя  під повним контролем українських військових. В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив.

У полон потрапили російські окупанти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На підступах до Старобільська триває бій: знищено два російські танки та 1 БТР, - штаб ОС

Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську: російських окупантів взято в полон, - штаб ООС 01

Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську: російських окупантів взято в полон, - штаб ООС 02

Топ коментарі

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Даже пулю жалко тратить . Забить лопатами
  • Galyna Tesla
    в топку!!!!
  • Big Buyer 89e1dc67
    Псота касапская.
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