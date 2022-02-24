Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську: російських окупантів взято в полон, - штаб ООС. ФОТО
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Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
"Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. Українські підрозділи оперативно реагують на обстановку і дають відсіч ворогу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі Щастя під повним контролем українських військових. В ході боїв ворог зазнав важких втрат у живій силі і техніці та відступив.
У полон потрапили російські окупанти.