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Ми готові надати притулок усім біженцям з України, - фон дер Ляєн

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Ми готові надати притулок усім біженцям з України, - фон дер Ляєн
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Європейського союзу прийняти необмежену кількість біженців з України та надати будь-яку гуманітарну допомогу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми також готові надати притулок усім біженцям, ми готові надати всю гуманітарну допомогу негайно, яка буде потрібна, на додаток до макрофінансової допомоги Україні у розмірі понад 1 млрд євро. Ми не знаємо, скільки буде біженців, але ми повністю готові їх прийняти", - сказала фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі в четвер.

Читайте: Польща готова прийняти біженців з України

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Топ коментарі

  • Руслан Фнтонь
    Ну, сильна допомога, нічого не скажеш. Вже 5 годин язики в дупах всього євросоюзу...
  • Alex Bylim acfe5d4d
    Треба давати зброю
  • Мобильный крематорий
    Это хорошо, но сейчас гораздо важнее оружие и разведданные. Оружие должно идти в Украину эшелонами.
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